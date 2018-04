Eine beeindruckende Baustelle

Die Dimensionen sind beeindruckend. Von oben wirken die Bauarbeiter am Grund der Schleuse wie Spielzeugfiguren. Und von unten betrachtet wird einem erst mal klar, wie viel Wasser in so eine Schleuse passen muss.

Jahr für Jahr wird der Main im Frühjahr für die Schifffahrt gesperrt. Dann können die Schleusen einer notwendigen Inspektion unterzogen werden.

Am Donnerstag letzter Woche war es wieder so weit. Von 7 Uhr in der Früh bis abends um 18 Uhr hat es gedauert, bis die rund zwölf Millionen Liter Wasser aus der Gerlachshäuser Schleuse gepumpt und die notwendigen Gerüste für die Untersuchungen aufgebaut und platziert waren.

Seither sind die Mitarbeiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes (WSA) am Prüfen und gegebenenfalls am Ausbessern. „Kleine Reparaturarbeiten werden gleich erledigt“, erklärt Ulrich Schneider von der WSA-Außenstelle in Volkach und zählt als Beispiel Schäden im Beton oder am Kantenschutz auf. „Da prallen die Schiffe schon immer mal dagegen.“

Alle sechs Jahre wird jede Schleuse am Main routinemäßig überprüft. In diesem Jahr sind neben Gerlachshausen die Schleusen in Ottendorf, Randersacker und Steinbach dran. An der Schleuse Marktbreit werden außerdem 80 Anker in die Spundwand zur Aufnahme der Pollerzugkräfte gebohrt.

„Das ist hier nur der ganz normale Verschleiß.“ Ulrich Schneider Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt

Die Gerlachshäuser Schleuse wurde im Jahr 1956 gebaut. Sie gehört damit zu den jüngeren Bauwerken. Die meisten Schleusen am Main sind zwischen 60 und 90 Jahre alt. „Sie sind alle im Lauf der Zeit generalüberholt worden“, erklärt Schneider, der mit seinen Kollegen in Volkach für den Abschnitt zwischen Schweinfurt und Kitzingen zuständig ist.

Im Moment geht es daher eher um die notwendige Inspektion und kleine Instandsetzungsarbeiten. Sollten den Mitarbeitern des WSA bei den Untersuchungen doch größere Schäden auffallen, würden sie diese natürlich melden und im kommenden Jahr angehen. In Gerlachshausen läuft allerdings alles nach Plan. „Das ist hier nur der ganz normale Verschleiß“, erklärt Schneider und deutet auf die Schleusentore, die gerade von ein paar Schlossern auf ihre Funktionalität hin geprüft werden.

Zweieinhalb Wochen haben die Arbeiter insgesamt Zeit, um die Inspektionen abzuschließen. Am 30. April wird der Main wieder für die Schifffahrt frei gegeben. Dann wird auch die 300 Meter lange und zwölf Meter breite Schleuse bei Gerlachshausen wieder geflutet. Die beeindruckenden Dimensionen sind dann nur noch zu erahnen.

Daten: Auf dem Main oberhalb von Würzburg werden jährlich rund fünf Millionen Gütertonnen mit 5000 Frachtschiffen transportiert. Zusätzlich legen etwa 1000 Fahrgastkabinenschiffe jedes Jahr in Würzburg an.