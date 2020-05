Kitzingen vor 1 Stunde

Einbrecher versucht in Pizzeria zu gelangen

Ein noch unbekannter Täter wollte in der Nacht von Freitag auf Samstag in eine Pizzeria in Kitzingen im Schwalbenhof einbrechen. Dabei versuchte er laut Polizeibericht die Haupteingangstüre mittels eines nicht bekannten Hebelwerkzeuges aufzubrechen und sich so Zugang zu dem Lokal zu verschaffen. Der Einbrecher scheiterte jedoch an der hochwertigen Eingangstüre des Lokals und gelangte somit nicht in den Gastraum. Durch die mehrfachen Hebelansätze entstand an der Türe ein Schaden von rund 1000 Euro.