Ein Ohr für Senioren: Telefonangebot der Caritas

Soziale Kontakte meiden – das ist das Gebot der Stunde in Zeiten der Corona-Pandemie. Manche stecken das gut weg, andere leiden unter fehlenden Kontakten, sozialer Isolation und Langeweile.

"Ein Ohr für Senioren" – so heißt laut einer Mitteilung an die Presse das neue Angebot des Caritas-Mehrgenerationenhauses St. Elisabeth in Kitzingen. "Wir wollen in dieser schwierigen Zeit niemanden alleine lassen", sagt Stefanie Weigel vom Caritas-Mehrgenerationenhaus. "Um Vereinsamungstendenzen besonders bei älteren Menschen vorzubeugen, haben wir einen Pool von Ehrenamtlichen zusammengestellt, die sich darauf freuen, sogenannte Erzählanrufe mit Senioren durchzuführen." Wann und wie lange telefoniert wird, das vereinbaren die beiden Gesprächspartner selbst. Das Angebot ist kostenlos.

Interessierte melden sich unter Tel.: (0170) 6957338 oder per E-Mail an: petra.dlugosch@caritas-einrichtungen.de