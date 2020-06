Ein Marienhof am Marienplatz

Etwas zurück gebaut, beinahe versteckt, liegt die ehemalige Gemeindescheune im Wiesentheider Ortskern, direkt am Marienplatz. In das zum Teil denkmalgeschützte Anwesen und in den hinteren Bereich des Nebengebäudes will die Gemeinde als Besitzer Wohnungen einbauen. Dort soll ein Wohnhof entstehen, für dessen Planung die Gemeinde im Zuge der Städtebauförderung einen Architektenwettbewerb ausgeschrieben hatte.

Der Umbau soll als Modelprojekt für künftige Vorhaben dienen. Im Bauausschuss stellten die Sieger des Wettbewerbs vom Büro umarchitekt in Bamberg ihre Pläne näher vor, mit denen sie den gesamten Bereich in den „Marienhof“, wie sie ihn nannten, umgestalten wollen. Aus der Scheune und dem früher von der Roten Kreuz-Ortsgruppe genutzten Gebäude soll eine Wohnanlage mit mehreren Wohnungen werden.

480 Quadratmeter Wohnfläche

Vorgesehen ist ein zweigeschossiger Ausbau der Scheune. Sie wird mit dem Nebengebäude verbunden, mit dem sie eine L-Form bildet. Die Wohnfläche wurde brutto mit 480 Quadratmeter berechnet.

Ulrich Manz vom Architketurbüro stellte die Pläne näher vor.

Man wolle sowohl die Natursteine des Bauwerks, wie auch das Fachwerk im Dach „wieder zurück holen“, also sichtbar machen. Unter anderem ist ein Innenhof vorgesehen, von dem aus ein Durchblick auf den Südgiebel des benachbarten Templerhauses möglich ist.

Räte vom Entwurf angetan

Bei der Besprechung im Bauausschuss wurden auch Details besprochen. Wiesentheids Bürgermeister Klaus Köhler und die Ausschussmitglieder hatten einige Fragen und Anregungen. Sie zeigten sich insgesamt recht angetan vom Entwurf und stimmten diesen zu.

Ausschussmitglied Heinrich Wörner wollte in der Folge wissen, wie es in der Sache nun weiter geht. Als nächstes sind die Unterlagen bei der Regierung einzureichen, die wegen der anvisierten Zuschüsse zur Städtebauförderung zustimmen müsse. Außerdem müsse man sich mit den Denkmalschutzbehörden abstimmen. Dann folge laut Planer Manz eine Überarbeitung, sowie die Kostenschätzung, die Genehmigung und schließlich die Ausschreibung der Arbeiten. Als Datum für einen Baubeginn schätzte er, dass es frühestens im Frühjahr 2020 losgehen werde. Er rechne mit einer Bauzeit von einem Jahr, so der Planer.