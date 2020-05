Iphofen vor 1 Stunde

Ein etwas anderer Frühling im Waldkindergarten

In den Waldkindergarten Iphofen ist wieder Leben eingezogen: ein Teil der Kinder darf wieder vormittags in den Wald kommen und das üppige Grün der Natur genießen. Die übrige verordnete kinderfreie Zeit nutzen die Erzieher laut Presseschreiben momentan, um eine Konzeption zu erarbeiten, in der die pädagogische Arbeit beschrieben wird.