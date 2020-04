Ein enormer Erfahrungsschatz verabschiedet sich in Segnitz

Ganz Ende wurde es dann doch noch ein wenig wehmütig. Als Bürgermeisterin Marlene Bauer am Montag nach vielen Dankes- und Abschiedsworten an die Segnitzer Gemeinderäte das Wort an die Zuschauer richtet, bricht ihre Stimme ein bisschen. 20 Männer und Frauen sind in die Sitzung gekommen, für die Gärtnergemeinde die durchschnittliche Anzahl. Oft sitzen hier doppelt so viele Zuhörer wie Stadträte und lassen es sich auch in diesen Zeiten nicht nehmen, im sicheren Abstand und zum Teil mit Maske die Gemeinderatssitzung zu verfolgen. Sie sind es auch, die der scheidenden Bürgermeisterin stehende Ovationen spenden. Und Renée Fröhlich, die nahezu jede Sitzung besucht, richtet warme Dankesworte an Marlene Bauer und ihre Räte.

Von den acht Segnitzer Gemeinderäten scheiden sechs aus dem Amt aus. Nur der Zweite Bürgermeister Achim Volkamer und Eva-Maria Stark haben sich erneut zur Wahl gestellt und sind auch nach dem 1. Mai noch im Gremium.

Marlene Bauer bedankte sich bei Norbert Bischoff, Erich Gernet, Michael Hecht, Sebastian Kohrmann, Christian Ziermann und Steffen Zink für ihre Arbeit am Ratstisch und überreichte Urkunden und Geschenke. Hier verabschiede sich "ein enormer kommunalpolitischer Erfahrungsschatz", erklärte die Bürgermeisterin.

Vor allem Bischoff, der zwar nicht die längste Amtszeit als Gemeinderat hatte, aber seit 21 Jahren ehrenamtlich das Archiv pflegt, fand hier Erwähnung. "Das lebende Segnitzer Archiv", meinte Bauer und hob auch seine Arbeit im Museum und vielen anderen Tourismusbereichen hervor. Der dienstälteste Gemeinderat ist Christian Ziermann, der nach 18 Jahren das Amt niederlegte. Hier und als Feuerwehrkommandant habe er sich stets für das Wohl der Gemeinde eingesetzt, so Marlene Bauer.

Sie blickte auf zahlreiche erfolgreiche Projekte zurück, die das Gremium in der abgelaufenen Legislaturperiode geschafft hatte. Sie bedankte sich für den guten Umgang miteinander und den immer angemessenen Ton, auch wenn der außerhalb des Gremiums nicht immer so zu hören war. Achim Volkamer gab den Dank an die scheidende Bürgermeisterin zurück. Sie habe Segnitz gut getan, sagte er. Ein Foto von Marlene Bauer vor "ihrem" Rathaus gab es als Geschenk, verbunden mit den besten Wünschen für die Zukunft. Auch Bauers Nachfolger, Peter Matterne, war als Zuhörer anwesend und dankte ihr für ihre Arbeit und die gute Vorbereitung für die Amtsübergabe.

In den wenigen weiteren Punkten auf der Tagesordnung ging es unter anderem um ein Einsatzfahrzeug für die Helfer vor Ort (HvO) in Obernbreit. Das bestehende Fahrzeug hat seit einem Unfall im November einen Totalschaden. Ein neues wird gerade beschafft, noch besteht eine Finanzierungslücke von rund 20 000 Euro. Marktbreit und Obernbreit geben jeweils 5000 Euro, die Segnitzer Räte entschieden, 1000 Euro zuzuschießen, wie sie es auch bei der Anschaffung des ersten Fahrzeuges getan hatten.

Für den Ausbau der ST2270 zwischen Segnitz und Sulzfeld legten die Räte den Verkauf von Grundstücksflächen fest, die das Staatliche Bauamt benötigt. Zwar wollte die Gemeinde den Verkauf hinauszögern, bis klar sei, welche Retentionsflächen für den Ausbau herangezogen werden. Nun hat das Bauamt aber fast alle nötigen Flächen beisammen und drängt zu einer Entscheidung um die Bauarbeiten nicht zu verzögern. Die Gemeinde stimmte dem Verkauf der Flächen also zu, es handelt sich ausschließlich um Gräben und Wege. Mit der Entscheidung verbunden ist nochmals das ausdrückliche Beharren auf der ursprünglich geplanten Retentionsfläche am Main. Die Entscheidung darüber liegt wohl in der Hand des Artenschutzes, das Verfahren hier läuft.