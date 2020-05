E-Bike in Volkach gestohlen

In der Zeit vom 15. bis 17. Mai wurde in der Pappelallee in Volkach ein versperrtes, graues, hochwertiges E-Bike aus einem Anwesen entwendet. Das Fahrrad wurde zu einem späteren Zeitpunkt in der Verlängerung zur Straße „An der Landleite“ in einem Gebüsch unbeschädigt aufgefunden. Wegen des Verdachts des Diebstahls wird nun ermittelt, teilt die Polizei mit.

Hinweise an die Polizei Kitzingen unter der Tel.: (0 93 21) 14 10.