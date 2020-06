Drei Arbeitskreise unterstützen die Ratsarbeit

Arbeitsreiche fünf Wochen liegen hinter der neuen ehrenamtlichen Seinsheimer Bürgermeisterin Ruth Albrecht. Mittlerweile hat sie ihre Arbeit bei VW nicht nur reduziert, sondern sogar beendet und steht somit ganz der Marktgemeinde zur Verfügung.

Auch die zweite Gemeinderatssitzung unter ihrer Leitung fand coronabedingt unter besonderen Umständen wieder im Jugendheim statt im Rathaus statt. Der Marktgemeinderat ist nun auch komplett. Da Peter Graf (Wählergemeinschaft Tiefenstockheim) an der konstituierenden Sitzung nicht teilnehmen konnte, vereidigte die Bürgermeisterin ihn zu Beginn der folgenden Sitzung.

Da Ruth Albrecht auf Teamarbeit setzt, will sie alle in die Arbeit mit einbinden und Arbeitskreise bilden. Gedacht hat sie an drei Stück: Amtshaus, Jugendhaus und Dorfgemeinschaftshaus. In der nächsten Sitzung sollen die Marktgemeinderäte mitteilen, in welchem sie mitarbeiten wollen. Einen einstimmigen Beschluss in dieser Angelegenheit fassten sie bereits: Für die Teilnahme an Arbeitskreissitzungen wird es kein Sitzungsgeld geben.

Geld gibt es aber für den Generationenbusverein. Denn der Generationenbus deckt auch eine Linie ab. "Die wird in der Corona-Zeit schmerzlich vermisst", weiß Ruth Albrecht. 2021,90 Euro beträgt der Überschuss jeweils für die Gemeinden Seinsheim und Martinsheim. Der Marktgemeinderat beschloss einstimmig, seinen Anteil an den Generationenbusverein zu überweisen.

Da WhatsApp für öffentliche Gremien nicht empfohlen wird, nutzt der Marktgemeinderat künftig Threema. Um sich auf Sitzungen besser vorbereiten zu können, regte Neu-Gemeinderat Gerald Hell an, eine Möglichkeit zu schaffen, sich über Themen vorab online informieren zu können. Ruth Albrecht wird sich darüber kundig machen, was möglich ist. In anderen Gemeinden des Landkreises wird zum Beispiel das Ratsinformationssystem (RIS) genutzt, in das passwortgesicherte Sitzungsunterlagen eingestellt werden können.

Im Baugebiet "An der Leite" in Wässerndorf sind für die neuen Bauplätze, die im zweiten Bauabschnitt erschlossen werden sollen, bereits Vormerkungen da. Der Rat beschloss, die Pflasterarbeiten im Typ "Via Castello" ausführen zu lassen.

Gepflastert wird auch ein Stück Gehweg in Tiefenstockheim. Dieses befindet sich in keinem guten Zustand. Anlass ist, dass der Grundstückseigentümer nach dem Gehweg diesen kaufen wollte, um sein Grundstück zu erweitern. Dies ist laut Ruth Albrecht aber rechtlich nicht möglich. Nachdem die Grenzen geklärt worden sind, wird nun nach Abschluss der Arbeiten auf dem privaten Grundstück der Gehweg erneuert, ebenso eine Mauer, die in Form von L-Steinen wiedererrichtet wird.