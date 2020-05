Wiesentheid vor 1 Stunde

Dorfschätze-Express wieder unterwegs

Bedingt durch die Corona-Pandemie konnte der Freizeitshuttle Dorfschätze-Express nicht wie gewohnt am 1. Mai die Saison eröffnen. Nun aber fährt die VGNFreizeitlinie 108 wieder ab dem Bahnhof Iphofen und bringt Zuggäste aus Richtung Würzburg und Nürnberg und alle weiteren Gäste in die Orte Rödelsee, Wiesenbronn, Castell, Rüdenhausen, Abtswind Wiesentheid und nach Prichsenstadt und wieder zurück. An allen Feiertagen, samstags und sonntags fährt der Dorfschätze-Express jeweils drei Runden zwischen Iphofen und Prichsenstadt, heißt es in einer Pressemitteilung.