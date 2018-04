Doppelt hält schöner

Landkreis Kitzingen Der April macht bekanntlich, was er will. In diesem Fall ist das gar nicht schlimm. Sonne und Regen sorgen schließlich bei idealer Zusammensetzung für sehenswerte Naturerscheinungen. Am späten Mittwochnachmittag war dieser doppelte Regenbogen über dem Schwanberg zu bewundern. In den kommenden Tagen will der April uns übrigens verwöhnen. Temperaturen um die 20 Grad Celsius und Sonnenschein sind für das Wochenende gemeldet.