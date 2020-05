Digitalisierung soll im Gemeinderat Einzug halten

Neben der Vereidigung der ersten Bürgermeisterin und deren Stellvertreter sowie der neu gewählten Ratsmitglieder beschäftigte sich das Sommeracher Gemeindeparlament in seiner konstituierenden Sitzung auch mit dem Erlass einer neuen Geschäftsordnung.

Bürgermeister Elisabeth Drescher sprach von einigen wichtigen Änderungen, die in die Geschäftsordnung der Gemeinde Sommerach eingebaut werden müssen. So sei die Digitalisierung ein für die Zukunft "wichtiger Schritt" und sollte laut Aussage von Drescher ebenso wie die Ergänzung des Datenschutzes in die künftige Geschäftsordnung aufgenommen werden. Dieselbe Meinung vertraten auch die übrigen Ratsmitglieder, so dass die bisherige Geschäftsordnung zunächst erst einmal weitergeführt wird. Erst nach Einbau der vorgesehenen Änderungen wird man über den Erlass der neuen Geschäftsordnung im Ratsgremium abstimmen.

Schöne Idee aus den Reihen der Bürger

Auf Vorschlag der Verwaltungsgemeinschaft Volkach wurde die Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen Gemeindeverfassungsrechts angepasst und schließlich durch das Ratsgremium abgesegnet. Unter anderem ging es hierbei um die Entschädigung der ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder oder etwa um die Bestellung zur Mitwirkung des Gemeinderates bei der Erledigung seiner Aufgaben.

Für eine schöne Bürgeridee befand Drescher schließlich den Antrag von Ortsbewohnern, die anstatt der bisher üblichen Maibaum-Aufstellungsfeier als Alternativ-Veranstaltung eine Corona- Gedenkfeier mit Baumpflanzung veranstalten möchten. Zustimmung für diese Idee fanden die Anragsteller insbesondere bei Ratsmitglied Maria Sauer.