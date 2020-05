Dieter Koch bleibt Zweiter Bürgermeister

Nach der Vereidigung der fünf neuen Gemeinderäte Michael Friederich, Thomas Friederich, David Haass, Dieter Mellinger und Simon Pohley kümmerte sich Bürgermeister Hermann Queck in der konstituierenden Sitzung des Gemeinderats Buchbrunn in der Mehrzweckhalle um die Formalien, die dem Gemeinderat seine Handlungsfähigkeit zu geben. Mit gehörigem Abstand saß die Ratsrunde in der Mehrzweckhalle, unter den Zuhörern zahlreiche Gemeinderäte der vorausgegangenen Wahlperiode.

Erste gemeinsame Entscheidung: Es gibt keinen Dritten Bürgermeister. Wiedergewählt als Stellvertreter Quecks wurde Dieter Koch, der auch gleich vereidigt wurde. Er hatte eigentlich nicht mehr kandidieren wollen, nahm die Wahl aber für die kommenden sechs Jahre an. Zur weiteren Stellvertretung – sollten beide Bürgermeister verhindert sein – wurde Susanne Kieser gewählt.

In der Geschäftsordnung wurde festgeschrieben, dass die Freie Wählergemeinschaft (FWG, neun Gemeinderäte) zwei und "Wir in Buchbrunn" (WiB, drei) einen Sitz im Rechnungsprüfungsausschuss erhalten. Er wurde mit Stefan Schmidt als Vorsitzendem (Stellvertreterin Susanne Kieser) , David Haass (Dieter Mellinger), Thomas Friederich (Michael Friederich) und Christian Oppel (Michael Taub) besetzt.

Sitzung am Donnerstag

Der Handlungsspielraum des Bürgermeisters wurde angehoben und der Sitzungsbeginn dauerhaft auf den letzten Donnerstag im Monat um 20 Uhr festgeschrieben.

In den Aufsichtsrat für den Dorfladen Kummrei wählte die Ratsrunde Harald Kümmel (Stefan Schmidt). In der Gemeinschaftsversammlung wird der Bürgermeister von Dieter Koch (Susanne Kieser) und Michael Friederich (Thomas Friederich) begleitet. Susanne Kieser verzichtete zugunsten von Michael Friedrich.

Die Beauftragten: Jugend: Thomas Friederich (David Haass); Senioeren: Alfred Schnabel (Susanne Kieser); Friedhof: Harald Kümmel (Harald Geißendörfer); Bau: Michael Friederich (Dieter Koch); Dorferneuerung: Dieter Mellinger (Michael Friederich); Agrar und Umwelt: Simon Pohley (Stefan Schmidt); Straßen und Verkehr: Michael Taub (David Haass); Vereine/Gemeinde/Kirche: Michael Friederich (Thomas Friederich); Breitensport/Sportflächen/Spielplätze: Christian Oppel (Lorenz Weidenbach); Feuerwehr: Lorenz Weidenbach (Simon Pohley); Öffentlichkeitsarbeit/Tourismus: Harald Kümmel (Dieter Koch).

In seiner Begrüßungsrede erklärte Bürgermeister Queck zunächst, dass das Wahlergebnis mit der ersten Ratssitzung nun greifbar werde. Er zollte allen zur Wahl angetretenen Bürgern größten Respekt. Der Wähler habe sich für Veränderungen ausgesprochen. Zudem verändere sich die Welt derzeit bis in die Lokalpolitik, so dass das eine oder andere nicht mehr gemacht werden könne. Für beschlossene Vorhaben sei das Geld aber vorhanden.

Gleichzeitig wünschte sich das Ortsoberhaupt einen respektvollen Umgang miteinander und kündigte an, dass Beschlüsse immer Kompromisse sein werden doch auch nach hitziger Debatte solle man sich noch in die Augen sehen können.

Verdienst im Gemeinderat

Der erste Bürgermeister bekommt als monatliche Entschädigung 3800 Euro, sein Stellvertreter 220 Euro. Das Sitzungsgeld beträgt wie bisher 200 Euro im Jahr pauschal. Der Antrag von Michael Friederich, den Gesamtbetrag am Jahresende für einen guten Zweck zu spenden, ist rechtlich nicht möglich. Jeder könne den betrag entsprechend verwenden, betonte Queck.