Prichsenstadt: Diebstahl im Erdbeerfeld

Von einem Erdbeerfeld an der Straße Zur Schirmeiche in Prichsenstadt wurde in der Zeit von Samstag, 18 Uhr, und Montag, 13 Uhr, ein etwa 55 Meter langer Bewässerungsschlauch gestohlen.

Bislang unbekannte Täter entwendeten sowohl den schwarzen Kunststoffschlauch, als auch ein Schlauchendstück. Es entstand ein Beuteschaden von etwa 360 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.