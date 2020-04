Dieb spezialisiert sich auf hochwertigen Whisky

Gleich zweimal hat ein 31-jähriger Mann am Samstag in einem Volkacher Einkaufsmarkt hochwertige Flaschen Alkohol entwendet. Um 10 Uhr und erneut um 10.40 Uhr stahl der 31-Jährige mehrere Flaschen Whisky im Gesamtwert von rund 1100 Euro. Die Flaschen waren in einer separat verschlossenen Vitrine in dem Markt aufbewahrt worden. Der 31-Jährige brach nach Angaben der Polizei die Glastüren auf und entnahm die Flaschen, die er dann in einer mitgebrachten Rucksack steckte und durch den Kassenbereich schmuggelte. Er hatte sich dabei nur auf hochwertigste Whiskys spezialisiert.

Als der Täter dann am Samstag gegen 17.30 Uhr zum dritten Mal den Markt betrat, erkannte ihn der Marktleiter, der die Beamten der Polizeiinspektion Kitzingen verständigte. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der 31-Jährige in Gewahrsam genommen und am Sonntag dem Ermittlungsrichter vorgeführt.