Glosse: Geisterspiele und Masken-Mode

Gleich mal eine Entschuldigung: Wenn sich jemand ungegrüßt fühlen sollte – es war keine Absicht! Das Problem ist: Viele Menschen sind hinter den Gesichtsmasken kaum noch zu erkennen. Man kann also tatsächlich beim Bezahlen des weiterhin wunderbar billigen Sprits in der Tankstelle in Kitzingen beispielsweise neben der Landrätin stehen, ohne sie zu erkennen. Und dann kommen ja noch 1,50 Meter und womöglich eine gewisse Kurzsichtigkeit dazu. Deshalb für alle, an denen wir diese Woche unerkannt vorbeigelaufen sind, ein freudig erregtes: Seid gegrüßt! Samt eines zeitgemäßen Ellenbogen-Remplers, falls das noch erlaubt ist?

Wobei ja gerade wieder alles möglich ist. Da kann einem schon mal der Mund hinter der Gesichtsmaske offen stehen bleiben: Fast alles ist so als sei Corona besiegt. War was? Hiermit ist die Pandemie für beendet erklärt. Von Trump persönlich an die Wand genagelt. Sogar der Profi-Fußball startet dieses Wochenende wieder. Es wird jedoch eine völlig andere Sportart sein. Geisterspiele, die kein Mensch braucht. Lasch und leise. Es wird sich falsch anfühlen. So etwa: Man beißt in ein Stück Schokolade – und kaut dann doch auf Pappe herum.

100 Meter Abstand zu Corona-Leugnern

Manche, so scheint es zunehmend, tragen die Maske nicht vor Mund und Nase, sondern direkt vor den Augen. Wieder andere, so wie die Corona-Leugner und Mir-kann-das-Virus-nichts-Demonstranten haben womöglich erst gar keinen Kopf. Zumindest nicht zum Denken. Zu genau diesen Menschen, das nur als kleiner Tipp, sollte man denn auch mehr als 1,50 Meter Sicherheitsabstand wahren. So um die 100 Meter wäre hier eine einigermaßen annehmbare Distanz.

Aber reden wir über schönere Dinge. Zum Beispiel, dass auch noch so hässliche Mund-Nase-Masken durchaus zu Perlen werden können. Die Mode nimmt sich zunehmend der Masken an. Gut, die gehäkelte Version wäre jetzt nicht so sinnvoll. Aber es gibt inzwischen viele bemerkenswerte Aufdrucke. Mit lachenden Emojis. Oder Landesflaggen. Gerne auch genommen: Bilder der eigenen Haustiere. Wobei das für Verwirrung bei den Hunden sorgen könnte: Ihre Besitzer mit einer Art Maulkorb zu sehen, muss schon schlimm genug sein. Wenn Herrchen dann aber noch als Artgenosse geht, könnte das bei den Vierbeinern für psychische Schäden sorgen. Also fast so wie Geisterspiele.