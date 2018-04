Die perfekte Welle

Ein echter Seebär ist er nicht. Gerd Pfau lebt etwas mehr als 500 Kilometer von der nächsten Küste entfernt. Dennoch schlägt sein Herz für Seemannslieder. Der Sickershäuser ist seit zehn Jahren Mitglied im Würzburger Shantychor. Jetzt organisiert er das 1. Seemannschor-Festival in Franken.

Seit 42 Jahren gibt es den Würzburger Shantychor. 26 aktive Mitglieder zählt er zur Zeit. Sie kommen aus Stadt und Landkreis Würzburg, aber auch aus Segnitz, Frankenwinheim oder eben Sickershausen. Gerd Pfau ist seit 2008 dabei. Ein Zufall hat ihn zum Shantychor und zum leidenschaftlichen Singen von nationalen und internationalen Seemannsliedern gebracht. „Ich bin ein Workaholic“, sagt Pfau und muss schmunzeln. Zeit seines Lebens hat er sich eingebracht – nicht nur für seine reguläre Arbeit, sondern auch fürs Ehrenamt. In den 80er Jahren hat er die Jugendvereinigung Sickershäuser Storchenbrünnle ins Leben gerufen. Der erste Jugendraum lag im Keller seines Hauses. „Ich wollte die Jugendlichen von der Straße wegbringen“, erklärt er. Die Vereinigung gibt es immer noch. Sie hat mittlerweile 142 Mitglieder.

22 Jahre lang war Gerd Pfau in Sickershausen überdies Kirchweihprediger. Auch jetzt, mit 74 Jahren, ist er weit entfernt von einem geruhsamen Lebensabend, fährt lieber Ersatzteile für eine Kitzinger Firma als daheim auf der Couch zu entspannen. „Ich kann einfach nicht ruhig sitzen“, erklärt er. Dem Würzburger Shantychor kann das nur Recht sein.

Gerd Pfau betreut seit vielen Jahren die Internet-Seiten von Vereinen. Über dieses Angebot ist er in Kontakt zur Marinekameradschaft in Würzburg gekommen – und damit auch zum Shantychor. „Ich habe schon immer gerne Musik gemacht“, sagt Pfau. Die Atmosphäre im Würzburger Shantychor hat ihm gleich zugesagt. „Wir haben viel Spaß“, sagt er. „Und pflegen eine lange Tradition.“

Seit Mitte des 15. Jahrhunderts existieren Aufzeichnungen über Shantys. Das Wort Shanty taucht allerdings erst seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts im Sprachgebrauch für den Matrosengesang auf. Entlehnt wurde es wohl aus dem französischen Verb für singen „chanter“. Der Vorsänger – der so genannte Shantyman – war einer der wichtigsten und bestbezahlten Crew-Mitglieder auf den Schiffen. „Er hat mit seinem Gesang den Takt vorgegeben“, erklärt Pfau. „Je schneller er gesungen beziehungsweise getrommelt hat, desto schneller hat die Besatzung auch gearbeitet.“

Längst singen die Chormitglieder nur noch zum Freizeitvergnügen. Und kommen dabei ganz schön herum. Mindestens eine größere Reise steht pro Jahr an. Im Saarland und in Travemünde haben die Würzburger schon bei entsprechenden Festivals gesungen. Letztes Jahr waren sie ein paar Tage auf Moseltournee. Mit dabei zwei Marketenderinnen, die sich beispielsweise um den Verkauf von Souvenirs wie Seemannsknoten, Mützen oder Schnäpsen kümmern, die Gäste bewirten und Spenden entgegennehmen. „Wir sammeln in der Regel für Hilfsorganisationen“, erklärt Pfau. „Eine entsprechende Sammelschatulle ist immer mit an Bord.“ Ein paar hundert Euro kommen so pro Jahr für den guten Zweck zusammen.

Auch beim 1. fränkischen Seemannschor-Festival in der Festhalle an der Sicker sind Spenden willkommen – der Eintritt ist frei. Mit den Shantychören aus Bamberg und Neustadt/Aisch hat Gerd Pfau zwei weitere Seemannschöre vom Festland gewinnen können. „Es ist gar nicht so ungewöhnlich, dass es diese Chöre auch fernab der Küsten gibt“, erklärt Pfau. Kaiser Wilhelm hatte seine Matrosen Ende des 19. Jahrhunderts auch aus dem Inland rekrutiert. Shantychöre gibt es beispielsweise in Forchheim, Hof, Aschaffenburg oder Wertheim.

Der Würzburger Chor hat derzeit einen Altersdurchschnitt von rund 65 Jahren. Das jüngste Mitglied stammt ursprünglich aus dem Iran und ist 37 Jahre. Das älteste Mitglied ist 92 Jahre und in jungen Jahren selbst zur See gefahren – in einem U-Boot. Es sind diese Begegnungen und die entsprechenden Erzählungen, die Gerd Pfau faszinieren, die Kameradschaft und das Singen der rauen und teils herben Arbeitslieder. „Es geht dabei nicht in erster Linie um Perfektion“, erzählt er. Ein Solo kann auch mal ein wenig schräg geraten. Wichtiger als die Schönheit des Gesangs sei die Authentizität, die Inbrunst und die Lust am Singen. „Der Gesang muss einfach aus dem Herzen kommen.“

Die Texte handeln in der Regel von der Seefahrt, von der Sehnsucht nach der Liebsten, von fernen Ländern. Die Shantychöre interpretieren aber auch Lieder von Freddy Quinn oder singen Musicalstücke über das Meer. Etwa 150 Lieder umfasst das Repertoire des Würzburger Shantychores. „Einige davon sind selbst geschrieben“, sagt Gerd Pfau, der „Franken-Sailor“ beispielsweise. Unterstützt werden die Sänger von drei Akkordeons, einer Cajón, von Gitarre, E-Bass, Percussiongeräten sowie Bass- und Militärtrommel. Letztere spielt der Sickershäuser Gerd Pfau mit Leidenschaft. Am 21. April können sich alle Liebhaber von Seemannsliedern davon fernab des Meeres überzeugen.

Termin: 21. April, ab 19 Uhr, in der Festhalle an der Sicker in Sickershausen.

Der Eintritt ist frei, Spenden für die Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger willkommen.

Es singen die Aischgrund Schipper, der Marinechor Bamberg und der Shantychor Würzburg.