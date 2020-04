Die Glosse: Wenn sogar die Haare auf den Zähnen wachsen

Wir müssen gleich zu Beginn ein wenig warnen: Es kann sein, dass in dieser Kolumne die Witze einen immer längeren Bart haben. Oder an den Haaren herbeigezogen sind. Dass es mitunter haarig zugeht, wir uns sogar in den Haaren liegen. Immer mehr, so scheint es, haben Haare auf den Zähnen. Aber bitte, wen wundert's, wenn seit Wochen die Friseurgeschäfte – wie so vieles andere auch – geschlossen haben. Da wird eben vieles nicht mehr über einen Kamm geschert.

Langsam ist es wirklich dramatisch. Manche Leute erkennt man gar nicht wieder. Es kann durchaus sein, dass die Landrätin an einem vorbei läuft, ohne dass man sie erkennt. Gut, die Kollegen sind fast alle im Homeoffice, da können sie aussehen wie sie wollen. Aber selbst zuhause lauern Probleme: Da denkt man, der Nachbar läuft gerade vorbei, man grüßt freundlich – in Wirklichkeit ist nur der Hund unterwegs und führt sich gerade selbst aus.

Alles ist gerade anders. Auf den wenigen Einladungen, die uns noch erreichen, steht als Lockmittel in großen Buchstaben: FÜR GENÜGEND ABSTAND IST GESORGT. Was sehr wohltuend ist, wie jeder weiß, der in diesen Tagen zum Einkauf schreitet und dort unfassbare Dinge erlebt. Es gibt so unfassbar viele Menschen, die schlichtweg nichts verstanden haben, die einem ins Genick schnaufen, auf jeglichen Abstand pfeifen und das auch noch gut finden.

Dabei kleben mittlerweile überall Hinweise am Boden, wo man zu stehen und zu gehen hat. Eine wunderbare Erfindung, die auch für den Hausgebrauch Einzug halten sollte. Wäre doch schön, wenn Abstandshalter auch in der heimischen Küche kleben würden. Oder im Schlafzimmer, aber das muss natürlich jeder selber wissen.

Wie sehr sich alles geändert hat, zeigt auch eine Polizeimeldung aus Wiesentheid. Dort waren in der Nacht zum Mittwoch zwei 18-Jährige unterwegs. Als sie eine Polizeistreife sahen, verschwanden die jungen Männer mit einem beherzten Sprung hinter einem Gebüsch. Half ihnen nichts, weil die Polizei natürlich genau weiß, wie man auf den Busch klopfen muss.

Wie sich zeigte, waren der eine schon sechsmal und der andere dreimal beim verbotenen Ausgehen erwischt worden. Statt wegzuspringen wäre es besser gewesen, einfach stehen zu bleiben, die langen Haare zu schütteln, zu bellen und am Strauch das Bein zu heben. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber wir hatten Sie gewarnt, dass hier und heute einiges an den Haaren herbeigezogen wird.