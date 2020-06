Die Glosse: Wenn James Bond im Stau die Nerven verliert

Lockdown geht auch ganz ohne Corona. Das zeigte sich am Mittwoch auf der A 3: ein Dauer-Stau-Tag. Von Würzburg über Biebelried nach Kitzingen – die A 3 als Standspur. Der Nichs-geht-mehr-Tag. Das Ganze fing um 6.45 Uhr an, als ein Sattelzug bei Theilheim ins Stauende krachte. Ergebnis: Fünf Stunden Vollsperrung in beide Richtungen. Weil das noch nicht reichte, musste sich die Polizei noch mit 17 Gaffern herumschlagen, die in scheinbar endloser Verblödung meinten, Videoaufnahmen von der Unfallstelle machen zu müssen. Zur Krönung versuchte schließlich ein Motorradfahrer, angespornt von zu vielen James-Bond-Filmen, die Absperrung zu durchbrechen.

Als der Verkehr wieder anlief – zack, die nächste Karambolage. Nahezu die gleiche Stelle: An der Anschlussstelle Rottendorf/Biebelried überschlug sich ein Alfa Romeo. Die gebeutelten Einsatzkräfte – unsere Helden der Woche – mussten erneut ran. Diesmal mit einer Stunde Vollsperrung. Den Wettbewerb "Der Landkreis mit der größten Blechlawine" hatten wir damit schon mal gewonnen.

Falls Sie am Mittwoch während der Vollsperrung ein seltsames Geräusch vernahmen: Es waren die gerissenen Geduldsfäden. Wobei wir uns an dieser Stelle den blöden Witz verkeifen, dass die meisten von uns im Stau standen, als die Geduld verteilt wurde. Jedenfalls hat der Mittwoch einmal mehr gezeigt: Reisen bildet – vor allem gigantische Staus.

Flucht aufs Klo

Einen Vorteil haben Staus dann aber doch: Es kann keine Unfallfluchten geben. Am Kitzinger Amtsgericht stachen dieser Tage zwei besondere Fälle heraus. Eine trug sich zwischen Wiesenbronn und Rüdenhausen zu. Dort hatte sich – man glaubt es kaum – ein Traktorfahrer aus dem Staub gemacht. Dann war da noch ein Vorfall in Kitzingen, als eine Frau in ihrem Auto so heftig Durchfall bekam, dass sie nach einer Berührung mit dem Nebenauto flüchtete – aufs nächste Klo. Das ist, und über diesen wegweisenden Hinweis der Justiz sind wir recht froh, keine Straftat sondern rein menschlich.

Weil wir gerade am Amtsgericht sind: Dort droht eine Dauerbaustelle, wie man sie nur vom Berliner Flughafen kennt. Der Umbau des Eingansbereiches zieht sich länger hin als so manches Strafverfahren. Vielleicht wäre es gut, den Baufirmen mal aufs Dach zu steigen. So wie es der Großlangheimer Lukas Grebner getan hat. Als DJ Dropixx legte er in 60 Meter Höhe auf dem Dach des Ghotels in Würzburg auf. Danach musste angeblich – es folgt der definitive Abschluss-Sickerwitz - ein neues Dach gekauft werden: das ging aufs Haus.