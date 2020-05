Die Glosse: Das Leben mit der Stoffmaske

Es hat wirklich etwas von Banküberfall. Maske auf, rein ins Geschäft. Teilweise erinnern die Szenen, die seit Montag unser Leben nicht gerade bereichern, auch an Begegnungen im Wilden Westen. Kennt man ja: Zwölf Uhr mittags, High Noon. Die zwei Kontrahenten stehen sich gegenüber. Schweiß rinnt über die Stirn. Jetzt nicht mit den Augen blinzeln. Wer zieht zuerst?

So etwa ist es beim Eintreten in der Kitzinger Lieblingsbäckerei: Man bleibt vor der Tür stehen. Hinter der Theke die Bäckereifachverkäuferin. Die Blicke treffen sich. Ein Zucken. Zack, beide legen zeitgleich die Maske an. Entspannen. Doch das nächste Problem lauert schon: das Bestellen. "Ein Vollkornbrot, bitte!" hört sich hinter der Stoffmaske etwa so an: "Eivobobit!"

Und was bekommt man dann? Genau: ein Mehrkornbrötchen. Und was lernen wir? Richtig: Corona-Zeit ist irgendwie auch Durch-den-Stoff-Nuschel-Zeit. Und wir befinden uns, weil alle gerade gar so lustige Teile im Gesicht tragen, auf dem größten Maskenball, den es jemals gab.

Aber es finden sich trotz allem auch noch nette Geschichten. Ebenfalls am Wiederaufwach-Montag waren in Kitzingen die Politessen unterwegs. Doch statt Knöllchen zu verteilen, zeigten sie ein Herz für Parksünder. Sie steckten statt Zahlungsaufforderungen rote Zettel unter die Scheibenwischer. Auf denen stand geschrieben, dass ja nunmehr die Geschäfte wieder geöffnet hätten und deshalb "ab sofort Verkehrsordnungswidrigkeiten wieder konsequent kontrolliert und auch verwarnt werden". Ist doch mal ein schöner Hinweis.

Überhaupt: In dieser Es-geht-wieder-los-Woche, in der es erstmals mehr Corona-Experten als Infizierte gab, mangelte es nicht an guten Nachrichten. In der Redaktion klingelte endlich auch mal wieder das Telefon und der Stellung haltende Redakteur wäre fast vom Stuhl gefallen. In Geiselwind meldet Familie Storch Fünflinge. In Kitzingen gibt es jetzt 119 schicke Park & Ride-Parkplätze am Bahnhof. Der Kitzinger Stadtschoppen kommt nun virtuell daher. Dazu der Mai-Feiertag.

Am allerschönsten aber war diese Geschichte: Seinsheims Bürgermeister Heinz Dorsch traute am Ende seiner Amtszeit als 111. Paar - man könnte es nicht besser erfinden - seine Nachfolgerin. Da kann nicht mal Rosamunde Pilcher mithalten. Die hat übrigens mal gesagt: "Glück ist, das Beste aus dem zu machen, was man hat." Selbst wenn es statt eines Vollkornbrotes nur ein Mehrkornbrötchen ist.