Dettelbacher Lehrerin bietet Englisch-Unterricht auf Youtube an

Eva-Marie Kleiss ist Oberstudienrätin am Deutschhaus-Gymnasium in Würzburg, Mutter von zwei Kindern und wohnt in Dettelbach. Um das "Homeschooling" zu verbessern, bietet sie auf dem Youtube-Kanal "Super in Englisch Official" Englisch-Unterricht an, der sich an den Schulbüchern orientiert.

Eva-Marie Kleiss: Angefangen habe ich schon kurz vor der Corona-Krise, weil ich gemerkt habe, dass ich viele Dinge immer wiederholen musste. Außerdem können zum Beispiel englische Diktate nur mit Hilfe des Lehrers geübt werden. Im Unterricht kann ich diese gar nicht oft genug üben. Meine Schüler wollten aber mehr Übungsmöglichkeiten.

Kleiss: An alle Englischlerner, die "Homeschooling" machen: Anfänger, insbesondere Schüler der fünften bis sechsten Klasse und Schüler der Oberstufe, die sich auf das Abitur vorbereiten wollen.

Kleiss: Ich arbeite eigentlich jeden Tag daran. Nur als die Schulschließungen begannen, musste ich kurz damit aufhören, weil einfach so viel online mit meinen Schülern zu regeln war.

Kleiss: ...dass 'Super in Englisch' in Zeiten von Corona-Schulschließungen den Unterricht ersetzen kann und Eltern eine echte Erleichterung bietet. Außerdem sind die meisten Videos auf gewisse Weise interaktiv: Die Schüler setzen sich nicht einfach vor das Video, sondern sie sollen zum Beispiel die Diktate live mitschreiben oder sie laut mitlesen oder wiederholen. Außerdem orientieren sich die Videos genau am Lehrplan der fünften Klassen oder der Oberstufe am Gymnasium.

Kleiss: Eltern und Schüler sind total dankbar und fragen immer, wann endlich das nächste Video kommt. Das spornt mich dann an, weiter zu machen.

Kleiss: Ich habe mir schon öfter gesagt: Nach dem Video hörst du dann aber auf. Aber solange die Schulen noch geschlossen sind, fühle ich mich meinen Schülern und ihren Eltern verpflichtet. Also mache ich weiter – bis ich alle Schuljahre komplett auf Youtube habe.

Kleiss: Am Anfang waren es schrecklich stressige Tage. Wir konnten zunächst nur über E-Mail und Eltern-Verteiler kommunizieren, dann habe ich natürlich Mebis, die Lehrer-Schüler-Plattform, genutzt und das Telefon. Ich habe mit fast allen kleinen Schülern lange telefoniert, Stoff auf Englisch wiederholt oder Übungen gemacht. Mit den Größeren, also der Q 11, habe ich über "Jitsi Meet" Unterricht gemacht. Das ist eine sichere Video-Plattform für Online-Konferenzen.

Kleiss: Auch wirkliche Arbeit: Intensivierungsstunden halte ich zum Beispiel per Videochat, dann gehen täglich Übungsaufsätze meiner Schüler ein, die ich verbessern soll, schließlich versuche ich neue Videos zu erstellen und letztendlich bin ich selber Mutter und muss den Haushalt für meine Familie erledigen.

Kleiss: ...hoffe ich so sehr, dass wir wieder zur Normalität zurückkehren können und ich meine Schüler wieder live sehen kann.

Kleiss: Bildet euch weiter und haltet durch!