Der Streit um Iphofens Holzwiesen geht weiter

Der Artikel über das von der Stadt Iphofen geplante und letztlich nicht in Kraft gesetzte Vorkaufsrecht für die Holzwiesen in und um Iphofen und die Berichterstattung darüber im Branchenmagazin top agrar hat Kreise gezogen, vor allem in die Landwirtschaft hinein.

Betroffene wehren sich gegen die im Beitrag unserer Redaktion genannten Aussagen und werfen der Stadt vor, dass es ihr mit dem Vorkaufsrecht sehr wohl darum gegangen sei, Ausgleichsflächen für Bau- und Gewerbegebiete zu schaffen. Wären die Wiesengrundstücke mit einem Vorkaufsrecht der Stadt belegt worden und zweckgebunden gewesen, so argumentierten Grundstücksbesitzer und Landwirte, hätten diese wesentlich an Wert eingebüßt.

Ein Landwirt aus Iphofen, Rainer Schiffmeyer, bezieht sich im Schreiben an die Redaktion auf eine Veröffentlichung im städtischen Mitteilungsblatt vom Dezember 2019. Darin heißt es über die etwa 60 Hektar Holzwiesen in Iphofen und weitere rund 250 Hektar Wiesen- und Ackerland in den Stadtteilen, das als Gebietskulisse in die Satzung aufgenommen werden sollte: „Die beschriebenen Flächen können für die Stadt wichtige Ausgleichsflächen darstellen. Dazu wird ein Ausgleichsflächenkonzept erstellt, das die bisherigen Ökokonto-Flächen und mögliche weitere geeignete Ausgleichsflächen enthält, Ziele für die Ausgleichsflächen der Stadt formuliert und Maßnahmen zur Umsetzung nennt.“

Reaktion des Fachmagazins

Auch der Redaktionsleiter des im Artikel genannten Fachmagazins top agrar, Klaus Dorsch, zielt auf diesen Passus und wirft unserer Redaktion in einer E-Mail vor, Fakten ignoriert zu haben. „Durch das Zitat des Bürgermeisters wird der Eindruck erweckt, dass es bei der Satzung für das Vorkaufsrecht gar nicht um Ausgleichsflächen ging. Dem widerspricht die für die Beschlussfassung vorgesehene Satzung, die in den Iphöfer Nachrichten Ausgabe 51/2019 abgedruckt wurde. Daraus geht klar hervor, dass die Stadt Iphofen die gesicherten Flächen auch als Ausgleichsflächen heranziehen wollte.“

Bürgermeister Josef Mend hatte schon im April auf Anfrage bestätigt, dass es diesen Passus auf Rat eines Rechtsanwalts im Satzungsentwurf gegeben habe, um eine juristisch belastbare Begründung für deren Erlass zu liefern. Um Ausgleichsflächen für Bau- und Gewerbegebiete sei es damit aber nicht gegangen, was andere Stadträte bestätigten.