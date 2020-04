Prichsenstadt vor 20 Minuten

Der Osterhase kommt zur BRK-Bereitschaft Prichsenstadt

Ein Spendenaufruf von Doris Tröppner hat in Järkendorf Wirkung gezeigt. Die Finanzierung einer Absaugpumpe für Flüssigkeiten aus dem Rachenraum von verletzten Personen ist laut Pressemitteilung nur durch Spenden gesichert. Drei Järkendorfer Vereine beziehungsweise Gemeinschaften haben spontan je 250 Euro gespendet und damit die Anschaffung für die Sanitätsbereitschaft Prichsenstadt ermöglicht. Die Spendenübergabe fand am Ostermontag in Järkendorf am Kirchplatz statt, wozu sich die Vorstände der Jagdgenossen, der Hübnerschaft und der Feuerwehr mit Bereitschaftsleiter Johannes Biegner einfanden.