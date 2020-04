Gerlachshausen vor 26 Minuten

Defekter Netzstecker löst Brand aus

Am Sonntagnachmittag ereignete sich in Gerlachshausen in der Schloßgasse ein Brand, heißt es im Bericht der Polizei. In einem freistehenden Einfamilienhaus brach der Brand auf Grund eines defekten Netzsteckers beim Ladevorgang von Akkugeräten aus. Aufmerksame Nachbarn hörten die Rauchmelder im Anwesen und verständigten unverzüglich die Feuerwehr. Daher konnte der Brand auch schnell gelöscht werden.