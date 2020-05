Dank und Gedenken an Lydia Bernert

Lydia Bernert aus Rüdenhausen verstarb im März nach kurzer schwerer Krankheit im Alter von 79 Jahren. Dieser Tage gedachte ihrer der TSV Rüdenhausen, bei dem sie von 1986 bis zum Jahr 2000 das Amt der Vorsitzenden inne hatte. Als Zeichen des Danks stellte eine Abordnung des Vereins ein Blumengesteck auf ihr Grab. Lydia Bernert wurde im Jahr 2005 zur Ehrenvorsitzenden ernannt. Insgesamt gehörte sie fast 50 Jahre lang dem Turn- und Sportverein an.

Daneben war sie in einigen Vereinen und auf vielfältige Weise in der Gemeinde engagiert. Im Heimatverein hatte sie unter anderem das Amt des Kassiers inne und kümmerte sich um vieles. Der Verein dankte ihr einst mit der Ernennung zum Ehrenmitglied. Gern gesehener Gast war sie beim wöchentlichen Donnerstags-Treffen im Gasthaus Lehner. Einige Zeit lang kam sie auch wöchentlich in den Kindergarten, um dort den Kindern vorzulesen.