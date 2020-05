Dachs am Strehlhof bei Rimbach von Auto erfasst

Am Montagfrüh fuhr ein 26-Jähriger auf der Staatsstraße 2260 von Volkach kommend in Richtung Eichfeld. Auf Höhe des Strehlhofs im Volkacher Ortsteil Rimbach lief laut Polizeibericht ein Dachs über die Fahrbahn und wurde von ihm mit dem Auto erfasst. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von circa 1000 Euro.