Coronavirus: Mann aus Kreis Kitzingen nachweislich infiziert

Während sich das Coronavirus inzwischen weltweit immer weiter verbreitet, hat die neuartige Lungenkrankheit inzwischen auch den Landkreis Kitzingen in Unterfranken erreicht. Wie das Landratsamt Kitzingen am Mittwoch (11. März 2020) mitteilt, handelt es sich bei dem ersten Corona-Patienten um einen Mann aus dem Landkreis.

Der Infizierte befindet sich aktuell in Quarantäne. Das Umfeld des Mannes wird derzeit vom Gesundheitsamt überprüft. Familienmitglieder sowie Personen, die als "Kontaktperson 1" eingestuft werden, befinden sich ebenfalls bereits in Quarantäne. Über die Entwicklung in Deutschland und weltweit klären wir in unserem Live-Ticker zum Coronavirus auf.

Nähere Informationen gab das Landratsamt bisher noch nicht bekannt. Es wird jedoch ein Bürgertelefon eingerichtet, das voraussichtlich ab 11 Uhr am Mittwochvormittag unter der Telefonnummer 09321/928 - 1111 zu erreichen ist.