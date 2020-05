Corona-Telefon im Landratsamt ist nur noch unter der Woche besetzt

Seit am 11. März der erste Corona-Fall im Landkreis Kitzingen aufgetreten war, hat das Landratsamt ein Bürgertelefon eingerichtet. In circa zwei Monaten gab es rund 3500 Anrufe.

Aktuell würden unter der Woche pro Tag noch bis zu 80 Personen anrufen, an den Wochenenden seien die Anrufe aber seit einiger Zeit stark rückläufig, heißt es in eine Pressemitteilung des Landratsamtes. Am vergangenen Sonntag seien es nur zwei Anrufer gewesen.

Deshalb entschied das Landratsamt, das Bürgertelefon am Wochenende und an Feiertagen vorerst nicht mehr zu besetzen. Bei Bedarf könne es jederzeit geändert werden, heißt es weiter.

Das Corona-Bürgertelefon des Landratsamtes Kitzingen ist künftig von Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr erreichbar unter Tel.: (09321) 9281111.

Am Wochenende verweist das Landratsamt auf den Service der bayerischen Staatsregierung, die täglich von 8 bis 18 Uhr eine Corona-Hotline eingerichtet hat unter Tel.: (089) 122220.

Die Hotline der Staatsregierung dient als einheitliche Anlaufstelle für alle Fragen zum Corona-Geschehen. Es wurden Kompetenzbereiche eingerichtet, so dass eine themenbezogene Weiterleitung stattfinden kann. Sowohl Fragen zu Gesundheit, Ausgangsbeschränkungen sowie Kinderbetreuung und Schule als auch zu Soforthilfen und weiterer Unterstützung für Kleinunternehmen und Freiberufler können dort beantwortet werden.