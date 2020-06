Corona-Regeln: Zwölf Freiwillige fürs Terrassenbad gefunden

Auch wenn der Sommer von den Temperaturen her in den Pfingstferien eine kurze Pause zu machen schien, erwarten viele Badebegeisterte sehnsüchtig die Öffnung der Freibäder. Den Anfang im Landkreis Kitzingen macht am Samstag das Abtswinder Freibad, am Montag, 22. Juni soll das Terrassenbad Markt Einersheim folgen, wie Bürgermeister Herbert Volkamer in der Gemeinderatssitzung informierte. Bei einem Ortstermin war kürzlich noch von Ende Juni die Rede gewesen.

"Die vielen Verordnungen und Anforderungen für die Öffnung des Terrassenbads haben mich in den vergangenen Wochen sehr beschäftigt", erklärte der Bürgermeister in Bezug auf die Abstandsregeln wegen der Corona-Pandemie. Er gab bekannt, dass sich nach einem Aufruf in der Ortsinformation zwölf Bürger gemeldet hätten, die sich als Freiwillige für den Überwachungsdienst zur Verfügung stellen.

Öffnungszeiten von 12 Uhr bis 20 Uhr

Nach dem voraussichtlichen Eröffnungstermin am 22. Juni soll das Freibad in den ersten drei Wochen von 12 bis 20 Uhr geöffnet sein. Die Eintrittspreise betragen weiterhin 3 Euro für Erwachsene und 1,50 Euro für Jugendliche. Die Gemeinde empfiehlt Badegästen, sich telefonisch oder über Internet zu informieren, ob das Terrassenbad jeweils noch Besucher aufnehmen kann.