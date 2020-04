Corona: Kitzinger Gemeinschaftsunterkunft unter Quarantäne

Nach dem unterfränkischen Ankerzentrum in Geldersheim (Lkr. Schweinfurt) steht nun auch eine Gemeinschaftsunterkunft für Asylsuchende unter Quarantäne: die Einrichtung im Gewerbegebiet Innopark in Kitzingen.

Die Quarantänemaßnahmen hat das Gesundheitsamt Kitzingen veranlasst, nachdem 20 Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft positiv getestet wurden. Das Umfeld der Kontaktpersonen in der Einrichtung lasse sich nicht mehr im Einzelnen ermitteln, teilt die Regierung von Unterfranken als Begründung für die komplette Quarantäne mit.

Infizierte wurden isoliert

Die positiv getesteten Bewohner werden nun gesondert untergebracht. In der Gemeinschaftsunterkunft Innopark in Kitzingen leben derzeit in zwei größeren Gebäuden insgesamt 262 Menschen unterschiedlicher Nationalitäten, überwiegend aus Afghanistan, Somalia, Äthiopien, Syrien, Nigeria und dem Iran.

Die betroffenen Bewohner sind über den Ausbruch von Corona informiert und über die nötigen Abstands- und Hygieneregeln aufgeklärt worden, so die Mitteilung. Alle würden vorsorglich auf das Virus getestet. Ein Lebensmittelversorger übernehme nun die Verpflegung der Betroffenen. Auch die medizinische Versorgung werde gewährleistet. Als Ansprechpartner stehen den Bewohnern laut Regierung die Unterkunftsverwaltung und der Sicherheitsdienst zur Verfügung.