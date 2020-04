Coronavirus im Kreis Kitzingen: 68 bestätigte Fälle - die Lage im Überblick

Das Coronavirus breitet sich im Kreis Kitzingen aus: Mittlerweile sind 68 Menschen im Landkreis an Covid-19 erkrankt.

Aufgrund der hohen Dynamik der Infektionszahlen kann es vorkommen, dass die Zahlen nicht immer aktuell sind. Regelmäßig überprüfen wir die Zahl der Infizierten im Landkreis und vermelden sie dann hier. Aufgrund der unterschiedlichen Zählweise der Landratsämter, Landesämter und des Robert-Koch-Instituts kann es unterschiedliche Fallzahlen geben. Aktuelle Informationen zur Entwicklung des Coronavirus in Deutschland erfahren Sie in unserem Newsticker.

Update vom 07.04.2020, 13.45 Uhr: 68 Menschen infiziert

Am Dienstag hat das Landratsamt Kitzingen erneut aktuelle Corona-Fallzahlen veröffentlicht. Die Zahl der Infektionen ist auf 68 gestiegen.

Update vom 06.04.2020, 13.45 Uhr: 61 Menschen infiziert

Am Montagmorgen (5. April 2020) hat das Landratsamt Kitzingen die aktuellen Corona-Fallzahlen veröffentlicht. Im Kreis Kitzingen gibt es demnach aktuell 61 bestätigte Corona-Fälle. Davon sind 47 Personen in Quarantäne - 14 wurden bereits als gesund entlassen. 247 Menschen gelten als Kontaktpersonen und befinden sich ebenfalls in häuslicher Isolation.

Update vom 30.03.2020, 12.15 Uhr: 24 bestätigte Fälle, 90 Menschen in Quarantäne

Wie das Landratsamt mitteilt, gibt es derzeit 24 bestätigte Corona-Fälle im Landkreis Kitzingen (Stand: 30.03.2020, 8.00 Uhr). 90 Menschen befinden sich derzeit in Quarantäne. Fünf Fälle gelten inzwischen als gesund.

Update vom 27.03.2020, 16.14 Uhr: Corona-Teststelle geht in Betrieb

Seit dem 27. März gibt es in Kitzingen eine zentrale Anlaufstelle für Corona-Verdachtsfälle. Doch es gelten strenge Zutrittsregeln. Getestet wird nur, wer Bedingungen erfüllt.

Wie das Landratsamt Kitzingen am Donnerstagnachmittag (26.03.2020) mitgeteilt hat, wird die angekündigte Corona-Teststelle des Landkreises am Freitag (27.03.2020) in Betrieb gehen.

In der Sickergrundhalle in Kitzingen werden vormittags von 10 bis 13 Uhr ausschließlich Personen auf Corona getestet, die vom Gesundheitsamt dorthin bestellt wurden, heißt es in der Pressemitteilung. Andere Personen würden nicht getestet und der Zutritt auf das Gelände sei auch nicht gestattet.

Update vom 23.03.2020, 13.05 Uhr: Coronavirus in Kitzingen

Einen Überblick über die Lage im Freistaat, in Deutschland und weltweit finden Sie im Ticker von inFranken.de

Die inFranken.de-Redaktion aktualisiert diesen Artikel nicht täglich. Derzeit gibt es im Landkreis 13 bestätigte Fälle - im Vergleich zu anderen Landkreisen eine relativ niedrige Zahl.

Sobald es Neuigkeiten zum Coronavirus gibt, erfahren Sie es hier oder im News-Ticker.

Meldung vom 15.03.2020: Fünf Fälle im Kreis Kitzingen

Aktuell gibt es fünf bestätigte Corona-Fälle im Landkreis Kitzingen. Beim ersten Fall handelt es sich um einen Mann aus Dettelbach, der mit seiner Frau eher zurückgezogen in einem Privathaushalt lebt. Er wird zurzeit in einem Krankenhaus in Würzburg medizinisch betreut. Er hat wenig Symptome und es geht ihm gut.Das Landratsamt vermutet aktuell eine Ansteckung im familiären Umfeld über einen Reiserückkehrer aus Südtirol.

Beim zweiten Fall handelt es sich um eine Frau aus Kitzingen, die in einer Pflegeeinrichtung in Würzburg arbeitet. Das Gesundheitsamt hat bereits Kontaktpersonen 1 ermittelt und alle nötigen Maßnahmen eingeleitet.

Beim dritten Fall handelt es sich um eine Person aus dem engeren Familienkreis des ersten Falls, also um eine Kontaktperson 1, die bereits seit einigen Tagen in häuslicher Quarantäne verbracht hat.

Beim vierten Fall handelt es sich um eine Person aus Dettelbach, die in einer Würzburger Pflegeeinrichtung beschäftigt ist und bereits als Kontaktperson 1 eines Würzburger Corona-Falls unter Quarantäne stand. Ein Zusammenhang zu den anderen beiden Fällen aus Dettelbach ist aktuell nicht herstellbar.

Beim fünften Fall handelt es sich um einen Mann aus Kitzingen. Hierbei handelt es sich um einen Arzt der Klinik Kitzinger Land. Die Klinik hat sofort alle nötigen Vorkehrungen getroffen und das Gesundheitsamt ist in engem Austausch mit der Klinik, die Regierung von Unterfranken sowie die Task Force des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) sind bereits beteiligt.

Wie die Staatsregierung bekannt gegeben hat, sind ab Montag, 16. März, alle Schulen und Kindertageseinrichtungen in Bayern bis einschließlich 19. April geschlossen.

Die Klinik Kitzinger Land und die Helios Klinik in Volkach werden ebenfalls bis auf Weiteres ein Besuchsverbot aussprechen, für die Pflegeheime und Senioreneinrichtungen war dies bereits am Donnerstag durch das Landratsamt empfohlen worden und wurde nun durch eine Allgemeinverfügung der Staatsregierung angeordnet. Darin ist unter anderem geregelt, dass jeder Patient oder Betreute nur einen Besucher pro Tag für je eine Stunde empfangen darf.

Für besorgte Bürgerinnen und Bürger gibt es eine Hotline des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, an die sich diese mit ihren Fragen wenden können: 09131 6808-5101

Bei begründeten Symptomen wenden Sie sich an die Hotline der KVB 116117, von dort wird ein Abstrich organisiert oder an das Bürgertelefon des Landkreises unter 09321/928 - 1111