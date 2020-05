Castell hat drei Bürgermeister aus drei Ortsteilen

Die Gemeinde Castell hat ab sofort drei Bürgermeister aus den drei Ortsteilen. Mit einstimmigem Ergebnis und ohne Gegenkandidaten wählten die Gemeinderäte Michael Rufer (Castell) zum zweiten und Stefan Giehl (Greuth)zum dritten Bürgermeister. Bei der konstituierenden Sitzung wurden der neue erste Bürgermeister Christian Hähnlein (Wüstenfelden), seine beiden Stellvertreter und die beiden neuen Gemeinderäte Brigitte Horak und Manuel Kaul (beide Castell) vereidigt.

Die verabschiedete Geschäftsordnung entspricht im Wesentlichen der Vorgänger-Version. In den Rechnungsprüfungsausschuss wurden Volker Hartmann, Manuel Kaul und Dominik Heilmann bestellt. Bei der Verwaltungsgemeinschaft Wiesentheid wird die Gemeinde künftig von Christian Hähnlein und Michael Rufer vertreten, bei der Arbeitsgemeinschaft Dorfschätze von Brigitte Horak und Christian Hähnlein.

Zwei Eheschließungsbeamte

Der erste Bürgermeister vertritt Castell in der Versammlung des Schulverbands Wiesentheid und im erweiterten Gesamtvorstand der Sing- und Musikschule Steigerwald. Als Eheschließungsbeamte stehen Hähnlein und sein Stellvertreter Michael Rufer zur Verfügung.

Weiter stimmte der Gemeinderat einem Antrag auf Ersetzung eines maroden Grabengeländers aus Holz in Greuth zu. Ebenfalls genehmigt wurde die Restaurierung eines Dachs in Greuth mit Absenkung des Dachfirsts unter der Auflage der Verwendung roter Ziegel. Aufgrund eines entsprechenden Antrags diskutierten die Ratsmitglieder über die Bezuschussung der Neubepflanzungen von Gemeindebeeten durch Privatleute.

Eine Entscheidung wurde auf die nächste Sitzung vertagt. In der vorherigen nicht-öffentlichen Sitzung wurde die Sanierung des Klingenwegs in Castell an die Firma Krippner aus Burghaslach zum Angebotspreis von 349 336 Euro vergeben. Den Bodenbelag einer Wetterschutzhütte im Weingarten wird die Firma Rückert aus Neuses am Sand für 3959 Euro errichten.