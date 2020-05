Kitzingen vor 1 Stunde

Bücher für Senioren

Eine Bücherspende vom Fischer Verlag aus Iphofen erreichte das Haus St. Elisabeth in Kitzingen. In Zeiten von Corona sollen die Bewohner etwas Abwechslung haben. Für den einen oder anderen Bewohner ist ein Stück Heimat im Buch abgebildet. Für alle Bewohner gab es ein Buch. Fotograf Günther Fischer und Sabrina Schmitt hielten mit ihrer Kamera fesselnde Landschaftsaufnahmen aus ihrer fränkischen Heimat fest. Entstanden ist ein Bildband, der den Betrachter mit auf eine Reise durch das Jahr nimmt und faszinierende Augenblicke widerspiegelt, heißt es in einer Pressemitteilung.