Buchbrunner Gemeinderat vergibt Gewerke für das Bürgerhaus

Bürgermeister Hermann Queck stellte in der Gemeinderatssitzung in Buchbrunn in der Mehrzweckhalle das Ausschreibungsergebnis für Heizungs-, Lüftungs-, Sanitär-, Starkstrom- und Niederstromarbeiten im Bürgerhaus vor, auf das sich die Ratsrunde schließlich einigte. Zur Kostensenkung wurde laut über das vorläufige Aussetzen moderner Technik mit späterer Nachrüstung nachgedacht. Harald Geißendörfer warnte jedoch vor Nachrüstüberlegungen, die würden dann sowieso nie gemacht. Besser sei eine sofortige gute Ausstattung. Für eine Komplettausstattung plädierte auch Georg Hopfengart.

Die Kosten werden bei 175 000 Euro liegen. Bürgermeister Queck wies jedoch darauf hin, dass es bei den Ausschreibungsergebnissen auch zu Überraschungen kommen könne. Die Abbruchkosten wurden an das Unternehmen PK Abbruch aus Gnodstadt zum Angebotspreis von 35 700 Euro vergeben. Die Dachdecker- und Spenglerarbeiten führt das Unternehmen Timo Markert Dachbau aus Albertshofen zum Angebotspreis von 40 536 Euro aus. Die Fensterarbeiten wurden an die Reitz GmbH aus Eltmann zum Angebotspreis von 39 719 Euro vergeben.

Die Rohbauarbeiten übernimmt Koch Bauunternehmung aus Ochsenfurt, dafür fallen Kosten von 258 867 Euro an. Den Sonnenschutz baut Bauelemente Sauer aus Thüngen für 5622 Euro ein. Die Zimmererarbeiten erledigt Holzbau Rössner aus Dettelbach zum Angebotspreis von 36 361 Euro. Bis auf die deutlich teureren Rohbauarbeiten lagen alle Angebote unter den Schätzwerten, es ergab sich eine Kostenmehrung von 73 000 Euro.

Weitere Themen der Ratsrunde waren:

- Gegen den neuen Konzessionsvertrag Gas zwischen der Gemeinde und LKW Kitzingen ergaben sich keine Vorbehalte. Er beginnt am 1. Oktober 2021 mit einer Laufzeit von zehn Jahren.

- Die Gemeinde profitiert nicht vom Härteausgleich für weggefallene Straßenausbaubeiträge, da im entsprechenden Zeitraum keine Beiträge erhoben worden waren.

- In Absprache mit der Verkehrsüberwachung wird die Parksituation am Hühnerberg mit einem absoluten Halteverbot an der Engstelle am Kühlhaus verändert.

- Der Bauantrag für ein Wohnhaus mit Doppelcarport im Wiesenweg wurde mit zwei Befreiungen bereits genehmigt. Ebenso ein Mobil-Home am Bibergauer Weg.

- Am Bahnhof errichtet die Deutsche Bahn je 25 überdachte Fahrradstellplätze auf Buchbrunner und auf Mainstockheimer Seite.

- Die konstituierende Sitzung des neuen Gemeinderats ist für den 7. Mai 2020 um 20 Uhr in der Mehrzweckhalle vorgesehen.