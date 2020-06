Kitzingen: Brückengeländer und Boot beschädigt

Zwischen Freitag, 16 Uhr, und Sonntag, 8 Uhr, gab es sich am Radweg zwischen Kitzingen und Albertshofen eine Sachbeschädigung. Unbekannte beschädigten in der Nähe des Sees "Stadtgrube" ein hölzernes Brückengeländer, indem sie die einzelnen Holzbalken abrissen. Außerdem wurde an einem Boot, das am Ufer lag, das Vorhängeschloss durchtrennt. Laut Polizeibericht entstand ein Schaden von etwa 300 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.