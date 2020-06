Bremsleitung an Auto in Atzhausen durchtrennt

In der Zeit von Freitag, 18 Uhr, und Sonntag, 11 Uhr, hat in Atzhausen in der Kleinlangheimer Straße ein bislang unbekannter Täter die Bremsleitung an einem BMW durchtrennt, vermutlich mit einem Messer. Dieser parkte zuvor in einem frei zugänglichen Hof. Nur durch laut Polizeibericht "großes Glück" kam es während der Fahrt des Eigentümers mit seinem Pkw nicht zu einem Verkehrsunfall.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.