Brand im Keller eines Wohnhauses

Am Samstagmittag gegen 12.30 Uhr brach im Heizungsraum eines Wohnhauses, das zu einem landwirtschaftlichen Anwesen gehört, ein Feuer aus. Der Hauseigentümer versuchte noch mit einem Feuerlöscher den Brand unter Kontrolle zu bringen, musste das aber aufgrund der starken Rauchentwicklung abbrechen, wie es im Polizeibericht heißt.

Neben der Ortswehr aus Kirchschönbach rückten die Feuerwehren aus Altenschönbach, Prichsenstadt, Stadelschwarzach, Geesdorf, Untersambach und Wiesentheid an, unterstützt vom Rettungsdienst des Bayerischen Roten Kreuzes.

Mehrere Trupps drangen mit schwerem Atemschutz in den Keller vor. Der Strom wurde sofort abgeschaltet, um eine Gefährung für die Einsatzkräfte in dem stark verqualmtem Keller zu vermeiden. Parallel dazu schufen Atemschutztrupps Abluftöffnungen in den Kellerräumen und der heiße Brandrauch wurde mit einem Hochleistungslüfter aus dem Keller hinausgedrückt.

Mit einer Wärmbildkamera wurden außerdem fortlaufend die Räume im Erdgeschoss kontrolliert, um eine Wärmeweiterleitung rechtzeitig entdecken zu können.

Eine Streife der Polizei Kitzingen war vor Ort, während der Löscharbeiten war die Geesdorfer Straße in Kirchschönbach für den Verkehr komplett gesperrt.