Kitzingen vor 57 Minuten



Leichtverletzte nach

Fahrradsturz



Am Lerchenbühl in Kitzingen stürzten am Dienstagnachmittag auf dem Radweg ein 38-jähriger Radfahrer und eine ihm entgegenkommende 62-jährige Radfahrerin.Laut Polizeibericht hatten sich aus bislang ungeklärter Ursache die Lenker der beiden Fahrräder berührt. Mit leichten Verletzungen wurden beide Radler ins Krankenhaus Kitzinger Land eingeliefert. Es entstand ein Schaden von circa 20 Euro.