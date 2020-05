Bonuslauf in Corona-Zeiten: Für Vereine laufend Geld sammeln

Da wegen der Corona-Pandemie dieses Jahr das Kitzinger Stadtfest nicht stattfindet, kann der traditionelle Bonuslauf der VR Bank Kitzingen nicht in seiner gewohnten Form über die Bühne gehen. "Wir möchten aber möglichst viele Vereine und Institutionen aus unserem Geschäftsgebiet unterstützen", betont der Vorstand der VR Bank, Roland Köppel. So können Läufer und Walker mit einem neuen Modus Spendensummen erlaufen.

Das Konzept sieht vor, dass die Teilnehmer zwischen 6. Mai und 6. Juni die Laufdistanz von fünf Kilometern absolvieren und anschließend eine Meldung an den Vereinsverantwortlichen senden. Der Ansprechpartner des Vereins trägt die Teilnehmer in die Meldeliste ein, die dann regelmäßig an diese E-Mail-Adresse gesendet werden soll: medien@vrkt.de

So können sich die Vereine die erlaufenen Prämien schrittweise sichern. Hartmut Gleß und das Laufteam der Turngemeinde Kitzingen haben vier beispielhafte Varianten innerhalb Kitzingens, vom Trimm-Dich-Pfad in Richtung Albertshofen oder vom Hallenbad in Richtung Marktsteft, ausgearbeitet. "Fairness und Ehrlichkeit sind heuer besonders wichtig", betont Köppel. Denn die Teilnehmer sollen entweder alleine laufen oder gemäß sich ändernder Ausgangsbeschränkungen in Kleingruppen und hernach ein Beweisfoto von einem markanten Punkt der Laufstrecke an den Vereinsverantwortlichen liefern. Möglich ist auch ein Screenshot von einer Tracking-App.

Ein Bonus für den Bonus-Lauf

Die Bank wird auf ihrer Internetseite informieren, wie viele Läufer sich schon an der frischen Luft bewegt haben: www.vrkt.de/bonuslauf2020. Da die Bank möglichst viele Vereine fördern will, dürfen sie nicht mehr Läufer an den Start schicken als beim letzten Bonuslauf. Neue Vereine dürfen bis zu 50 Läufer melden und bei zehn Euro Prämie pro Lauf kann ein Verein maximal 500 Euro einstreichen. "Wir schütten insgesamt 50 000 Euro aus", erklärt Roland Köppel, und er verspricht ein zusätzliches Bonbon. Vereine sollen ihre Projekte in Bild oder Ton darstellen und bis zum 8. Juni an die Kitzinger Bank einsenden, die die Clips oder Bilder in Facebook und auf Instagram veröffentlicht. Die zehn Vereine, deren Bilder oder Clips die meisten Likes erhalten, werden nochmals mit je 250 Euro belohnt. Teilnahmebedingungen und Modalitäten sind auf der Internetseite der Bank nachzulesen.

Kitzingens Hofrat Walter Vierrether, der in der Vergangenheit den Lauf moderierte, wird zusammen mit Hoheiten seines Hofstaats Anfeuerungs-Videos aufnehmen und die VR Bank wird sie als zusätzliche Motivation an die Vereine senden. Vierrether kündigt an, dass seine Majestäten sich heuer als separate Gruppe beteiligen und ihre Prämien an eine caritative Einrichtung spenden werden.