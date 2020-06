Blumenkübel im Stadtbrunnen versenkt

Am frühen Sonntag gegen 3.15 Uhr meldete ein Anwohner, dass mehrere Blumenkübel und andere Gegenstände des städtischen Kulturvereins in den Stadtbrunnen in Prichsenstadt versenkt wurden. Zuvor waren weitere Anwohner durch Lärm in der Nähe des Brunnens, wo sich mehrere Alkoholisierte tummelten, aufgeschreckt worden. Die Randalierer hatten sich bei Eintreffen der Polizei bereits verzogen. Um die Gegenstände aus dem Brunnen zu bergen, musste dieser abgelassen werden. Der Schaden liegt laut Polizei bei rund 500 Euro.

Hinweise an die Polizei Kitzingen, Tel.: (09321) 1410.