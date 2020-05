Biotonne wird wieder wöchentlich geleert

Auch 2020 bietet die kommunale Abfallwirtschaft im Kreis Kitzingen in der warmen Jahreszeit Mitte Mai wieder eine wöchentliche Leerung der Biotonne an. Der verkürzte Leerungsturnus soll unter anderem dabei helfen, allzu starke Geruchsbildung zu vermeiden, wie es im Presseschreiben der Abfallberater am Landratsamt Kitzingen heißt.

Am gewohnten Abfuhrtag der braunen Tonne ändert sich nichts, jedoch kann sich durch die Umstellung die Abfuhrzeit in den einzelnen Gemeinden ändern. Daher gilt: Alle Mülltonnen und Gelben Säcke am Abfuhrtag bis spätestens 6 Uhr am Straßenrand bereitstellen.

Weitere Infos gibt's am Landratsamt Kitzingen, Tel.: (09321) 9281234, oder online unter www.abfallwelt.de