Biebelried bekommt 10 000 Euro für den Straßenausbau

10 000 Euro erhält die Gemeinde Biebelried als Straßenausbaubeitragspauschale. Dies gab Bürgermeister-Stellvertreter Gunnar Krauß in der Sitzung des Gemeinderats im Feuerwehrhaus Kaltensondheim bekannt. "Der Tropfen ist verdampft, bevor er auf den heißen Stein trifft", meinte Krauß dazu.

Wegen der Corona-Lage hat die Gemeinde für die Dorferneuerung Biebelried eine Verlängerung beantragt, was den Abschluss von Maßnahmen betrifft. Denn die Neugestaltung der Hauptstraße sollte bis Mitte 2023 abgeschlossen sein. Eine mögliche Freizeitanlage liegt nicht im Dorferneuerungsgebiet. Zudem ist laut Mitteilung des Amts für Ländliche Entwicklung durch die Würzburger Straße die Förderobergrenze bei weitem überschritten, sodass das Verfahren nach 20 Jahren zum Abschluss gebracht werden soll.

Wasserverlust von 19 Prozent in 2019

Desweiteren informierte Krauß, dass im Jahr 2019 ein Wasserverlust von 19 Prozent aufgetreten sei. Für die Sanierung der Simultankirche in Kaltensondheim liege noch keine Kostenschätzung vor. Die ausscheidenden Gemeinderäte sollen in der Jahresschlusssitzung offiziell verabschiedet werden.

Aus den Reihen des Gemeinderats wurden die maroden Gießkannen im Friedhof Westheim, mögliche private Obstbaumpflanzungen bei der Dorferneuerung und mobile Toiletten für Erntehelfer, die von den Landwirten aufgestellt werden sollen, angesprochen. Ein Bürger fragte nach dem Verbleib gefällter Bäume und warum hier keine öffentliche Holzversteigerung stattgefunden habe. Dies soll mit Bürgermeister Roland Hoh geklärt werden.

Für Bushaltestellen in der Gemeinde sind Namen festgelegt worden. In Kaltensondheim soll die Haltestelle "Am Plärrer" heißen, in Westheim "Rathausplatz". In Biebelried gibt es zwei Haltestellen. Die eine soll "Würzburger Straße" heißen, die andere "Gartenstraße".