Kitzingen vor 24 Minuten

Betrunkener mit PTB-Waffe unterwegs

In der Sonntagnacht war ein Mann in der Mainbernheimer Straße in Kitzingen auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes zu Fuß unterwegs. Eine Passantin hatte ihn beobachtet, wie er mit einer Schusswaffe über den Parkplatz lief. Sie nahm ein "Durchladegeräusch" wahr und sah, wie der Mann sich die Waffe in den Hosenbund steckte.