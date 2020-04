Albertshofen vor 1 Stunde

Betrunkener greift Polizisten an

Ein betrunkener Obdachloser hat am Samstagabend in Albertshofen Polizisten angegriffen. Die Polizei war gegen 21.30 Uhr gerufen worden, weil der Mann sich in der Mainstraße auf der Terrasse einer Gaststätte zum Schlafen gelegt hatte. Bei Eintreffen der Streife war der amtsbekannte 38-Jährige bereits wieder von der Terrasse weg und hatte sich im Schilf am Mainufer zum Schlafen abgelegt, heißt es im Pressebericht der Polizei.