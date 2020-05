Volkach vor 1 Stunde

Berührung im Begegnungsverkehr

Am Dienstagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, befuhr ein Kraftfahrer mit einem Lkw die Kreisstraße 34 von Fahr kommend in Richtung Volkach. Auf Höhe der Mittelwehr-Seen kam ihm in der langgezogenen Kurvenstrecke ein Sattelzug entgegen. Zwischen den beiden Fahrzeugen kam es im Begegnungsverkehr zu einer Berührung. Am Lkw wurde laut Polizeibericht der Außenspiegel beschädigt. Der Schaden am entgegenkommenden Sattelzug, der seine Fahrt fortsetzte, ist bislang nicht bekannt.