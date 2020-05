Beiträge für den Kindergarten steigen

Das Landratsamt Kitzingen hatte empfohlen, die Elternbeiträge im Kindergarten Wirbelwind in Westheim zu erhöhen. Die letzte Erhöhung geschah zum 1. September 2016. Einstimmig beschloss der Gemeinderats Biebelried eine moderate Erhöhung zum 1. September 2020.

Der monatliche Elternbeitrag für Krippenkinder (ein bis drei Jahre) liegt derzeit bei ein bis zwei Stunden bei 92 Euro. Künftig soll er bei 96 Euro liegen. Bei der durchschnittlichen Buchungszeit von sechs bis sieben Stunden erhöht sich der Betrag um 14 Euro auf 156 Euro.

Der monatliche Elternbeitrag für Regelkinder (drei bis sechs Jahre) liegt für drei bis vier Stunden derzeit bei 90 Euro. Künftig beträgt er 95 Euro. Bei der durchschnittlichen Buchungszeit von sieben bis acht Stunden erhöht sich der Betrag um 17 Euro auf 135 Euro.

Mit der Erschließungsplanung für das neue Baugebiet "Mainstockheimer Weg III" in Biebelried beschäftigte sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung ebenfalls. Dabei ging es auch darum, auf welcher Seite der Erschließungsstraße, die sozusagen eine Schleife bildet, der Gehweg verlaufen soll.

Zwei Varianten vorgestellt

Tobias Schneider vom Ingenieurbüro Arz hatte dem Gremium zwei Varianten vorgestellt: Einmal verläuft der Gehweg im Innenkreis, einmal außen. Für beide Möglichkeiten gab es ein Für und Wider. Bei der Abstimmung kam es dann zu einer Patt-Situation, da sich Barbara Mechler für befangen erklärt hatte. Bei einer nochmaligen Betrachtung der Vor- und Nachteile, und vor allem mit Blick auf eine künftige Baugebietsentwicklung, fand sich eine klare Mehrheit für die Innenvariante.

Einig war sich das Gremium darüber, dass der Gehweg gepflastert werden soll. Auch soll er sich mit einer Kante von der Straße absetzen. Parkbuchten soll es nicht geben.

Derzeit wird die Grundschule in Kaltensondheim saniert. Der Gemeinderat vergab nun die Bodenbelagsarbeiten für die Auftragssumme von rund 12 000 Euro. Auf Nachfrage informierte Bürgermeister Roland Hoh, dass alle Gewerke bis auf die Außenanlagen ausgeschrieben seien. Zum neuen Schuljahr soll das Projekt abgeschlossen sein.

Im Februar waren Bäume am Jacobsbach und am Friedhof gefällt und in der Kläranlage gelagert worden. Wie Bürgermeister Hoh nun informierte, sind die Bäume für 220 Euro verkauft worden. Vor Ort soll demnächst entschieden werden, ob nach der Fällung von Bäumen auf dem Westheimer Friedhof wieder neue gepflanzt werden sollen.

Neues Kombispielgerät

Am Spielplatz beim Feuerwehrhaus in Biebelried wird demnächst ein neues Kombispielgerät aufgestellt. Die Fundamente sind fertig. Auch auf dem Westheimer Spielplatz sind entsprechende Vorbereitungen getroffen worden.