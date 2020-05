Beinahe-Unfall auf Westtangente in Kitzingen: Wichtiger Zeuge gesucht

Bereits am Montagvormittag gegen 8.45 Uhr war eine 41-Jährige mit ihrem Auto der Marke BMW auf der Westtangente in Kitzingen in Richtung Südbrücke gefahren.

An der Kreuzung mit der Johann-Adam-Kleinschroth-Straße hielt sie an einer roten Ampel an. Als die Ampel auf Grün umschaltete, fuhr sie geradeaus über die Kreuzung. Zur gleichen Zeit kam ihr laut Polizeibericht ein anderer BMW kurz nach der Äußeren Sulzfelder Straße auf die Kreuzung mit zackigen Fahrbewegungen entgegen.

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste die Fahrerin ab. Der entgegenkommende Fahrer fuhr in einer Wellenbewegung wieder auf seine Fahrspur zurück. Glücklicherweise sei es nicht zum Zusammenstoß gekommen, schreibt die Polizei.

Zu diesem Zeitpunkt sei ein schwarzer Kombi ebenfalls an der Ampel hinter der BMW-Fahrerin losgefahren. Dessen Fahrer müsste diesen Vorfall eigentlich mitbekommen haben. Er wird gebeten, sich bei der Polizei in Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410 zu melden.