Beim Einkaufen schwer verletzt: Frau auf Supermarkt-Parkplatz überfahren

Am Mittwochnachmittag ereignete sich in der Weingartenstraße in Dettelbach im Kreis Kitzingen auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes ein Verkehrsunfall. Eine 65-jährige Toyota-Fahrerin hatte eine Fußgängerin mit Einkaufswagen übersehen und leicht angefahren.Die 44-jährige Frau verspürte zunächst verkraftbare Schmerzen am Bein, weshalb auf die Hinzuziehung des Rettungsdienstes verzichtet worden war. Bei der späteren ärztlichen Untersuchung stellte sich allerdings heraus, dass sich die Fußgängerin eine schwere Fraktur zugezogen hatte.