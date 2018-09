Bei der Gartenarbeit: 89-Jähriger von Traktor überrollt

Von seinem eigenen Traktor wurde ein 89-Jähriger überrollt, der im Kitzinger Ortsteil Hoheim Gartenarbeit erledigen wollte. Wie die Kitzinger Polizei mitteilt, wollte der Mann offensichtlich ein Fuhrwerk an den Traktor anhängen, löste deshalb die Handbremse. Das nun in Bewegung geratene Fahrzeug traf den Mann, er wurde von einem Hinterreifen überrollt. Der Traktor rollte danach eine Böschung hinab über einen geschotterten Feldweg und kam erst gegenüber an einem dichten Gebüsch zum Stehen.

Keine Lebensgefahr

Der Verletzte wurde kurze Zeit später von einer Anwohnerin gefunden und wurde mit dem Rettungswagen in ein Würzburger Krankenhaus gebracht. Wie schwer der 89-Jährige verletzt ist, sei unklar; doch ersten Meldungen zufolge bestehe keine Lebensgefahr, so die Kitzinger Polizei.