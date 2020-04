Montagmorgen kurz vor acht Uhr am Globus Baumarkt in Kitzingen. Drei Wochen hatte der Laden für Otto-Normalverbraucher geschlossen, nur Handwerker durften hier einkaufen. Der ganz große Ansturm ist noch nicht zu sehen: Etwa 20 Menschen stehen in Schlage mit Einkaufswagen, zum Teil mit Mundschutz.

Schilder weisen auf den zweiten Eingang, nur dort wird es gleich Einlass geben. Noch rauchen Mitarbeiter im Freien eine letzte Zigarette - es wird wohl doch ein großer Ansturm am ersten Tag der Eröffnung erwartet. Fragen der Presse werden nicht vor Ort beantwortet, es wird auf die Pressestelle des Konzerns verwiesen. Einiges ist aber doch zu erfahren.

So stehen zwei Security-Mitarbeiter an der Türe, die sich um Punkt 8 Uhr öffnet. Die ersten Besucher passieren die Desinfektionsstation. Wer möchte, kann sich hier die Hände reinigen. Wer allerdings keinen Einkaufswagen dabei hat, wird zurückgewiesen, auch wenn er nur eine neue Birne für die Lampe braucht.

Höchstgrenze: 150 Personen

Und es werden nicht mehr als 150 Personen gleichzeitig in den Baumakt eingelassen, das könnte später zu längeren Schlagen am Eingang führen, denn die Mitarbeiter erwarten doch einen ähnlichen Ansturm, wie bei den 20-Prozent Aktionen, auch da ist der Andrang gleich zu Beginn noch nicht allzu groß.

Einige hundert Meter weiter mainaufwärts liegt die Gärtnerei Hummel. Auch die Blumengärtnereien waren für drei Wochen tabu für Einkäufer. Auch hier hält sich zu so früher Stunde der Andrang noch in Grenzen, gibt es noch Parkplätze auf dem Gelände. Allerdings wird ein erster Einkaufswagen mit Blumen bereits in ein Auto umgeladen.

Warten auf die Einkaufswagen

Auch Peter Hummel erwartet einen größeren Ansturm von Kunden im Laufe des Tages. Die großen Gewächshausflächen quellen über mit blühenden Pflanzen, die darauf waren, bald die Gärten und Balkons rund um Kitzingen zu schmücken. Natürlich gibt es auch hier eine Desinfektionsstation, wird auch hier der Einlass kontrolliert. Wenn alle Einkaufswagen im Einsatz sind, dann muss erst einmal gewartet werden. So hofft Hummel, die Auflagen einhalten zu können, immerhin hat bei dieser Lösung jeder Kunde rund 50 Quadratmeter Platz in den großen Gewächshäusern für sich.

Auch wenn an diesem Tag viele Kunden erwartet werden, das Personal wurde dafür nicht extra aufgestockt, denn: "Wir haben in dieser Jahreszeit sowieso mehr Personal", sagt Hummel.