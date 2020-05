Bankmitarbeiter halfen im Casteller Weinberg mit

Die aktuelle Situation stellt gerade auch die Landwirtschaft aufgrund der fehlenden Saisonarbeitskräfte vor eine sehr große Bewährungsprobe. Da auch das Fürstlich Castell’sche Domänenamt mit derartigen Problemen kämpft, hat die Bank ihre Unterstützung angeboten. Etwa 20 Mitarbeiter der Bank halfen im Weinberg kräftig mit, heißt es in einer Pressemitteilung. Im Weinberg Casteller Bausch stand das Ausbrechen von Trieben an. Nach einer kurzen Einweisung durch Weingutsleiter Peter Geil und Winzermeister Peter Hemberger ging es direkt in den Weinberg. Die Bankmitarbeiter erlangten so auch jede Menge Wissen über den Wein, den Anbau und die Pflege der Rebstöcke. Synergien lassen sich auch zwischen Weingut und Casteller Forstbetrieb nutzen. Gemeinsam mit Forstbetriebsleiter Uwe Reißenweber werden Ferdinand Fürst zu Castell-Castell und der Leiter des Weingutes, Peter Geil, eine ungewöhnliche Online-Weinprobe halten. Die Weinprobe „Wein, Wald, Wild“, die am 29. Mai stattfilndedden wird, zeigt die vielfältigen Verknüpfungen zwischen den beiden Betrieben und Sparten auf.